Эндокринолог Смирнова предупредила о рисках избыточного потребления овощей
Чрезмерное употребление свежих овощей, фруктов и ягод может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова в беседе с «Газетой.Ru».
«Чтобы рацион приносил пользу, важно соблюдать баланс: половину тарелки занимают овощи (часть сырых, часть приготовленных), четверть — белковые продукты (рыба, птица, яйца, бобовые), еще четверть — сложные углеводы (крупы и корнеплоды)», — привел слова доктора сайт RT.
Смирнова посоветовала использовать фрукты в качестве перекуса и обратить особое внимание на капусту, лук, чеснок, фасоль, горох, груши, яблоки и орехи.