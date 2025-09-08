Эндокринолог Смирнова предупредила о рисках избыточного потребления овощей

Чрезмерное употребление свежих овощей, фруктов и ягод может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта. Таким мнением поделилась врач-эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова в беседе с «Газетой.Ru».