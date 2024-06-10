Эндокринолог Седень рассказала, что на гриле можно готовить только нежирные сорта мяса

Готовить на гриле без вреда для здоровья можно только нежирные и диетические сорта мяса. Об этом aif.ru рассказала врач-эндокринолог Евгения Седень.

По ее словам, без дополнительных жиров приготовленное на углях мясо будет менее калорийным, а потому более полезным для здоровья. Оно богато белком, который необходим каждому человеку.

«То же самое касается и овощей на гриле. Калораж у таких блюд будет невысокий, поскольку при их приготовлении не используются дополнительные жиры», — подчеркнула врач.

Она добавила, что крайне важно, чтобы питание было сбалансированным. Она должно состоять из 50% углеводов, 30% белков и 20% жиров.

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