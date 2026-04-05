Эндокринолог Самойлова предупредила, что овсянка после 30 лет может повысить риск артроза

Семейный врач, эндокринолог Анастасия Самойлова сообщила NEWS.ru , что употребление овсяной каши после 30 лет может способствовать развитию артроза из-за содержания в ней фитиновой кислоты. Она приводит к недостатку кальция и магния в организме.

Врач пояснила, что фитиновая кислота злака — это его природный защитный механизм, который для человеческого организма становится антинутриентом, написал сайт aif.ru.

Фитиновая кислота связывает важные минералы, образуя нерастворимые фитаты, которые организм не может усвоить. Это повышает риск развития остеопороза, артроза, а также нарушения работы мышц и нервной системы, подчеркнула доктор.