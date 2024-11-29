Эндокринолог Пронина посоветовала вести дневник питания, чтобы похудеть

Когда до Нового года остается всего месяц, многие женщины начинают спешно худеть. Как сбросить лишние килограммы без вреда для здоровья Ura.ru рассказала врач-эндокринолог медкомпании «СберЗдоровье» Дарья Пронина.

Она объяснила, что самое главное — начат следить за своим питанием. Для этого лучше вести дневник всего съеденного. В нем нужно фиксировать не только продукты, но и чувство голода по 10-балльной шкале.

Врач посоветовала приступат к трапезе, когда состояние будет оцениваться в 3-4 балла, а заканчивать ее — примерно на семи. Тогда человек сможет похудеть и избежать переедания.

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