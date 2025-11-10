Эндокринолог Подпругина предупредила об «омоложении» сахарного диабета
Распространение сахарного диабета продолжает нарастать. Болезнь перестала быть проблемой исключительно старшего поколения. Об этом рассказала эндокринолог Наталья Подпругина в беседе с сайтом «Время Н».
Специалист предупредила об «омоложении» заболевания.
«Сейчас чаще встречается у людей 30−40 лет, молодежи и подростков», — отметила врач.
Подпругина подчеркнула, что диабет второго типа — это комплексное заболевание с множеством причин, включая наследственность, ожирение, заболевания поджелудочной железы, вирусы, стресс и возрастные изменения. Полностью избавиться от болезни нельзя, но можно контролировать ее, ведя активный образ жизни.