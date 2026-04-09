Эндокринолог Петрова предупредила о вреде новостей сразу после пробуждения

Эндокринолог Наталья Петрова сообщила «Известиям» , что чтение новостей сразу после пробуждения может усилить стресс и ухудшить самочувствие на весь день. Она объяснила это влиянием утреннего уровня кортизола на организм.

Специалист отметила, что в первые 30–45 минут после подъема уровень кортизола повышается на 50–75% от ночного. Это помогает организму мобилизовать ресурсы и подготовиться к активной деятельности. Однако в этот период организм чувствителен к стрессовым факторам, и эмоционально напряженный контент может усилить стрессовую реакцию.

По словам эксперта, в дневное и вечернее время такая информация воспринимается легче, так как базовый уровень кортизола ниже и организм более устойчив к стрессу.

Врач также обратила внимание на то, что кортизол и мелатонин работают как противоположные гормоны. При просмотре новостей перед сном уровень кортизола может не снижаться, что приводит к трудностям с засыпанием и ухудшению качества сна.

Среди факторов, усиливающих утренний стресс, эксперт выделила проверку рабочих сообщений сразу после пробуждения, употребление кофе натощак и резкий переход к активной деятельности без периода адаптации.

Специалист рекомендовала в первые 40–60 минут после пробуждения уделять внимание спокойным действиям: приему воды, легкой физической активности или прогулке.