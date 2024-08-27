Эндокринолог Павлова: в овсянке содержатся бета-глюканы, благоприятно влияющие на кишечник

Врач-эндокринолог Зухра Павлова в беседе с радиостанцией Sputnik перечислила полезные свойства овсяной крупы. По словам медика, овсянка содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека и его сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, в крупе содержатся такие вещества, как бета-глюканы, они благоприятно влияют на кишечник и изменяют усвояемость жиров таким образом, что уровень холестерина становится заметно меньше.

Павлова подчеркнула, что овсянка будет приносить пользу тогда, когда она правильно приготовлена. Важно не перемалывать крупу в порошок: ее нужно заваривать цельными хлопьями теплой водой и желательно с вечера.

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