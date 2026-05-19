Эндокринолог Павлова рекомендовала в жару пить чистую воду и травяные чаи без сахара

В предстоящую жаркую неделю многие столкнутся с проблемами адаптации к высоким температурам. Эксперты поделились с сайтом с KP.RU советами, как избежать распространенных ошибок в борьбе с духотой и зноем.

Избегайте сладких напитков и алкоголя. Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рекомендует в жару пить чистую воду, можно добавить дольку лимона. Травяные чаи без сахара, особенно мятный, помогут снять спазмы. Также полезными будут напитки из шиповника, фруктовых чаев и морсов без добавления сахара.

Не переедайте вечером. Плотный ужин перед сном может нарушить сон, особенно в душные ночи. Сомнолог Роман Бузунов советует ужинать не позднее, чем за 2,5 часа до сна.

Правильно используйте кондиционер. По мнению профессора Филиппа Палеева, температура в помещении должна быть не ниже +25 градусов, а в сильную жару — только на 5 градусов меньше, чем снаружи. Избегайте резких перепадов температуры.

Душ должен быть прохладным, а не холодным. Применение ледяного душа может привести к сужению сосудов и нарушению теплообмена. Лучше принять прохладный душ или сделать ванночку для стоп.

Выбирайте легкую одежду из натуральных тканей. Облегающие фасоны и узкая обувь ухудшают теплообмен. Светлые и легкие ткани помогут чувствовать себя комфортнее.

В случае появления опасных симптомов, таких как сильная головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, нарушения речи, боли за грудиной, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.