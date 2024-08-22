Эндокринолог Павлова призвала насторожиться, когда еда становится единственным удовольствием в жизни

Человеку стоит по-настоящему насторожиться, когда еда для него становится единственным удовольствием в жизни. Обычно такое поведение говорит о пищевой зависимости, сказала изданию kp.ru врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Пищевая зависимость может проявляться в виде каждодневных мыслей о еде и приливе радости во время приема вкусной пищи.

«Ловите себя на том, что прячете еду от родных, чтобы съесть ее в тайне. Или тайком крадетесь на кухню», — добавила медик.

Павлова отметила, что помочь справиться с «пищеголизмом» может опытный психотерапевт или специалист по пищевому поведению.

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Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

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