Эндокринолог Павлова предупредила, что перекусы могут стать причиной развития инсулинорезистентности

Эндокринолог, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова высказалась о влиянии перекусов на здоровье. По ее словам, перекус вредной едой всего в течение пяти дней способен оказать ощутимое воздействие на организм человека. Эта информация была опубликована на сайте KP.RU .

Павлова подчеркнула, что перекусы сомнительного качества могут привести к снижению чувствительности мозга к инсулину и стать причиной развития инсулинорезистентности, которая в свою очередь тесно связана с возникновением сахарного диабета, ожирения и ухудшением когнитивных функций.

Эксперт рекомендует полностью отказаться от перекусов, даже если на первый взгляд они не оказывают влияния на вес. Однако если промежуток между основными приемами пищи составляет более пяти часов, легкий перекус может быть оправдан. В этом случае предпочтительнее выбирать белково-углеводные комбинации, например, фрукты с йогуртом или кусочком сыра. По словам врача, употребление только фрукта может усилить аппетит.