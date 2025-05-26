Эндокринолог Павлова посоветовала есть клубнику до 16 часов

С наступлением лета в России начался сезон клубники — популярной ягоды, которая привлекает своим свежим вкусом и богатым содержанием витаминов. Однако красные плоды содержат значительное количество простых углеводов, рассказала доктор медицинских наук и эндокринолог Зухра Павлова в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист призвала употреблять ягоды в первой половине дня, до 16 часов, и только в качестве десерта после основного приема пищи.

«Вечером от ягод, как и от сезонных фруктов, лучше отказаться, чтобы к ночи не повысить уровень инсулина», — добавила медик.

Павлова посоветовала соблюдать умеренность и ограничиться примерно пятью-шестью крупными или семью-восьмью мелкими ягодами в день, что составляет около 150–200 граммов. Тем, кто следит за фигурой, врач рекомендовала избегать добавления сахара и сливок к ягодам.