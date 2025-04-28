Эндокринолог Павлова: подъем по лестнице — простой способ заботы о сердце
Подъемы по лестнице — простой способ укрепить здоровье сердца и сосудов. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в беседе с сайтом KP.RU.
По словам врача, даже жители 10-х этажей могут использовать данный метод: необязательно преодолевать весь путь, можно пройти хотя бы часть маршрута.
«Не стоит пренебрегать возможностью профилактики серьезных заболеваний, к тому же когда практически в каждом доме есть бесплатный тренажер — лестница», — заявила врач.
Медик подчеркнула: лучше практиковать небольшие нагрузки в течение дня вместо того, чтобы интенсивно тренироваться несколько раз в неделю.
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