Подъемы по лестнице — простой способ укрепить здоровье сердца и сосудов. Об этом рассказала эндокринолог Зухра Павлова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам врача, даже жители 10-х этажей могут использовать данный метод: необязательно преодолевать весь путь, можно пройти хотя бы часть маршрута.

«Не стоит пренебрегать возможностью профилактики серьезных заболеваний, к тому же когда практически в каждом доме есть бесплатный тренажер — лестница», — заявила врач.

Медик подчеркнула: лучше практиковать небольшие нагрузки в течение дня вместо того, чтобы интенсивно тренироваться несколько раз в неделю.