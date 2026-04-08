В преддверии Пасхи эндокринолог Зухра Павлова рассказала о пользе куриных яиц. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, яйца — это идеальный источник белка, который усваивается на 98%. Кроме того, они содержат витамины А, Е, Д, К, цинк, селен, витамины группы В и лецитин.

«А еще яйца можно назвать естественным антидепрессантом из-за элемента холина, который повышает чувствительность рецепторов клетки к гормону счастья дофамину», — отметила врач.

Она также предложила использовать для безопасного окрашивания синий тайский чай. Он придает скорлупе красивые оттенки и доступен на маркетплейсах.