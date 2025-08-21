Эндокринолог Михалева высказалась о вреде йогуртов с добавками для детей

Врач-эндокринолог «СМ-Клиники» для детей, кандидат медицинских наук Оксана Михалева высказалась о вреде йогуртов с добавками для детского здоровья. В интервью «Газете.Ru» специалист указала на высокое содержание сахара и различных добавок, таких как красители, ароматизаторы и консерванты, в такой продукции.

Михалева подчеркнула: «Иногда встречаются более полезные варианты без этих компонентов, но родителям важно внимательно читать состав». Она рекомендовала полностью исключить эти продукты из рациона ребенка при склонности к набору лишнего веса, написал RT.

Доцент кафедры диетологии университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, в свою очередь, предостерегла от употребления газированной воды детьми до семи лет. В беседе с Lenta.ru она отметила: «У детей с чувствительным желудочно-кишечным трактом, например при гастрите или рефлюксе, она способна усиливать кислотность и раздражение слизистой».