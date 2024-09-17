Эндокринолог Мамонтова: проблемы с щитовидкой могут вызвать потерю веса

Стремительное снижение веса без каких-либо усилий — тревожный сигнал, который зачастую указывает на развитие заболевания. Об этом рассказала эндокринолог Елена Мамонтова в беседе с сайтом « Аргументы и факты ».

По ее словам, резкая потеря веса — один из симптомов тиреотоксикоза, сопровождающегося повышением функции щитовидной железы. В данном случае аппетит может сохраняться и даже быть повышенным, ведь похудение связано с нарушением метаболических процессов.

Медик также отметила, что таким эффектом для фигуры отличаются инфекционные и онкологические заболевания, сахарный диабет первого типа, добавили «Известия».