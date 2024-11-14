Эндокринолог Махрова: диабет первого типа чаще всего диагностируют детям и подросткам

Утверждение о том, что сахарный диабет может возникнуть лишь у людей с избыточной массой тела, является заблуждением. Об этом рассказала эндокринолог Ольга Махрова в беседе с RT .

Она объяснила, что диабет бывает двух типов. Первый — это аутоиммунное заболевание, связанное с тем, что организм перестает самостоятельно вырабатывать инсулин. Дефицит гормона восполняют инъекциями.

Диабет первого типа не связан с лишними килограммами. Чаще всего это заболевание диагностируют у детей и подростков. Однако вторая форма диабета более распространена в мире. Ей как раз подвержены люди с избыточным весом, заключила Махрова.