Эндокринолог Колошина: каши быстрого приготовления почти не содержат витаминов и минералов

Одни из самых полезных каш — овсяная и пшенная. Однако стоит избегать круп быстрого приготовления, так как в их составе практически нет витаминов и минералов, а лишь простые углеводы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина в беседе с News.ru.

Специалист отметила, что каши, сваренные на молоке, обладают большей калорийностью. В блюда также рекомендуется добавлять сливочное масло жирностью не менее 82,5%.

Для разнообразия рациона важно пробовать новые виды круп. Употребление кускуса, булгура и киноа даст организму необходимое количество полезных микроэлементов, резюмировала Калошина.

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