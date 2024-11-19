Эндокринолог Колошина: каши быстрого приготовления почти не содержат витаминов и минералов

Одни из самых полезных каш — овсяная и пшенная. Однако стоит избегать круп быстрого приготовления, так как в их составе практически нет витаминов и минералов, а лишь простые углеводы. Об этом рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина в беседе с News.ru.
Специалист отметила, что каши, сваренные на молоке, обладают большей калорийностью. В блюда также рекомендуется добавлять сливочное масло жирностью не менее 82,5%.
Для разнообразия рациона важно пробовать новые виды круп. Употребление кускуса, булгура и киноа даст организму необходимое количество полезных микроэлементов, резюмировала Калошина.
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