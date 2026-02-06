Эндокринолог Киселева посоветовала одеваться многослойно, используя термобелье, чтобы избежать переохлаждения в мороз

Врач-терапевт и эндокринолог лаборатории ИНВИТРО Елена Киселева рассказала «Известиям» о том, как распознать переохлаждение и оказать первую помощь пострадавшему.

Как отметила эксперт, переохлаждение, или гипотермия, наступает, когда температура тела падает ниже 35 градусов из-за длительного воздействия холода. В группе риска находятся дети, пожилые люди, а также те, кто выходит на холод голодным, в мокрой или неподходящей одежде или употребляет алкоголь.

«Организм сначала пытается согреться за счет дрожи и сужения сосудов, но при продолжительном охлаждении эти механизмы перестают справляться», — пояснила врач.

Эндокринолог описала три степени переохлаждения: легкая (температура тела 32–35 градусов, озноб, бледность); средняя (температура тела 28–32 градуса, замедление пульса, сонливость); тяжелая (температура тела ниже 28 градусов, потеря сознания, риск остановки сердца).

Любая форма требует медицинской помощи, а тяжелая — экстренного вмешательства. Для профилактики врач рекомендует одеваться многослойно, используя термобелье и синтетические материалы, отводящие влагу, и обязательно носить теплую обувь и головной убор. Хлопок быстро намокает и усиливает охлаждение, поэтому для активного времяпрепровождения на морозе он не подходит.

Если человек все же переохладился, его нужно перенести в теплое место, укрыть и дать теплое сладкое питье, если он в сознании. Категорически запрещены алкоголь, резкое согревание у огня или растирание снегом, подчеркнула Киселева.