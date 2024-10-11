Эндокринолог Казачкова: чай с имбирем и мятой помогает при проблемах с ЖКТ
Эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала о полезных свойствах чая с имбирем и мятой. Напиток способен освежить дыхание, отметила эксперт в беседе с «Газетой.ru».
По ее словам, продукт успокаивает нервы и поднимает настроение. Еще одно преимущество — помощь при проблемах с пищеварением. Кроме того, имбирь оказывает противовоспалительное действие, добавил RT.
Врач также посоветовала обратить внимание на чай с облепихой. Ягода, являясь источником витаминов и антиоксидантов, способствует укреплению иммунитета.
Фейк: Белгородцам дали 10 дней для заявок на компенсации поврежденного имущества
Больше 70 новых медработников приняли в Одинцовскую областную больницу
Областной слет юных инспекторов дорожного движения прошел в Мытищах
Неделя приемов граждан по защите прав трудящихся прошла в Мытищах
Нуждавшихся в помощи пенсионеров вызволили из запертых квартир в 2 округах Подмосковья
Житель Красногорска купит квартиру с помощью сертификата для детей-сирот
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте