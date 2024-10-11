Эндокринолог Казачкова: чай с имбирем и мятой помогает при проблемах с ЖКТ

Эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала о полезных свойствах чая с имбирем и мятой. Напиток способен освежить дыхание, отметила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По ее словам, продукт успокаивает нервы и поднимает настроение. Еще одно преимущество — помощь при проблемах с пищеварением. Кроме того, имбирь оказывает противовоспалительное действие, добавил RT.

Врач также посоветовала обратить внимание на чай с облепихой. Ягода, являясь источником витаминов и антиоксидантов, способствует укреплению иммунитета.