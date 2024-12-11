Онкохирург и онкоэндокринолог Максим Юдин перечислил симптомы узловых образований щитовидной железы. Главная опасность заключается в том, что они могут оказаться злокачественными, отметил эксперт в беседе с «Известиями».
По его словам, при больших размерах образований пациент сталкивается с дискомфортом при глотании. К другим признакам относятся ощущение кома в горле, косметические дефекты и деформация шеи.
Врач также отметил, что обычно рак щитовидки протекает довольно благоприятно и не дает отдаленных метастазов. Однако встречаются и агрессивные формы, когда лечение становится сложным и травматичным.
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