Онкохирург и онкоэндокринолог Максим Юдин перечислил симптомы узловых образований щитовидной железы. Главная опасность заключается в том, что они могут оказаться злокачественными, отметил эксперт в беседе с « Известиями ».

По его словам, при больших размерах образований пациент сталкивается с дискомфортом при глотании. К другим признакам относятся ощущение кома в горле, косметические дефекты и деформация шеи.

Врач также отметил, что обычно рак щитовидки протекает довольно благоприятно и не дает отдаленных метастазов. Однако встречаются и агрессивные формы, когда лечение становится сложным и травматичным.