Эндокринолог Хайкина указала на риски принуждения детей к еде

Эндокринолог Дарья Хайкина предупредила о негативных последствиях, которые могут возникнуть, если заставлять ребенка доедать. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам специалиста, принуждение к еде может привести к потере ощущения голода и сытости. В таком случае ребенок учится игнорировать сигналы своего тела, что может стать причиной переедания в будущем.

«Фраза, знакомая многим с детства: „Пока не доешь — из-за стола не выйдешь“. Она звучит безобидно, но на деле все не так радужно. Помимо того что эта фраза — откровенная манипуляция, она еще и таит в себе вредные пищевые привычки», — отметила медик.

Как пояснила специалист, из-за такого подхода дети нередко начинают воспринимать прием пищи как наказание. Это мешает формированию здоровых отношений с едой.