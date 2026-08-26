Эндокринолог Хайкина объяснила влияние стресса на уровень глюкозы

Врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиники» Дарья Хайкина пояснила, что стресс сам по себе не признан доказанной причиной сахарного диабета. Однако при предрасположенности к инсулинорезистентности он может усилить нарушения углеводного обмена.

Во время стресса организм вырабатывает больше кортизола и адреналина. Эти гормоны заставляют печень активнее высвобождать глюкозу, чтобы обеспечить энергией мышцы и мозг. После кратковременного напряжения ее уровень обычно возвращается к норме.

При хроническом стрессе регуляция гормонов может нарушиться, а чувствительность тканей к инсулину — снизиться. Поджелудочная железа начинает вырабатывать больше инсулина, а сочетание этого процесса с другими факторами риска способно привести к преддиабету.

Хайкина отметила, что стресс также часто ухудшает сон, снижает физическую активность и провоцирует переедание. Особенно внимательными к здоровью следует быть людям с лишним весом, наследственной предрасположенностью к диабету, гипертонией или малоподвижным образом жизни.