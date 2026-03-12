Эндокринолог Биндюкова назвала неочевидные причины набора веса

Многие уверены, что если они едят немного, то и набора веса быть не должно. Однако на практике врачи часто видят обратное. Врач-эндокринолог и диетолог «ИНВИТРО» Лидия Биндюкова объясняет, что дело нередко не в количестве еды, а в незаметных пищевых привычках. Об этом сообщило URA.RU .

Они способны ежедневно добавлять сотни «невидимых» калорий и постепенно приводить к лишнему весу. Ситуация, когда человек искренне уверен, что ест немного, но вес продолжает расти, в практике эндокринологов встречается очень часто. Проблема обычно не в основных приемах пищи, а в мелких эпизодах, которые человек не фиксирует как еду.

«Проблема почти никогда не в завтраке, обеде или ужине. Она в деталях: в ложке соуса, в недоеденном детском бутерброде, в чашке сладкого кофе», — объясняет Биндюкова.

Такие «незаметные» калории постепенно накапливаются и могут давать существенный профицит энергии за день. Даже доедание за ребенком может в итоге обернуться набором веса. По клиническим наблюдениям, с такой привычкой живут до 90% родителей детей младше семи лет. Чаще всего это происходит автоматически: еду жалко выбрасывать, а оставшийся кусочек кажется слишком маленьким, чтобы считать его полноценным приемом пищи. Однако именно такие «мелочи» могут давать до 500 дополнительных калорий в день.

Отказ от выбрасывания еды связан не только с воспитанием, но и с физиологией. С культурной точки зрения многие люди выросли с установками вроде «хлеб выбрасывать нельзя» или «еда должна быть доедена». Эти установки передаются поколениями. Но есть и биологический фактор: потеря еды может восприниматься организмом как потенциальная угроза выживанию.