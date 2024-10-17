Эндокринолог Бинатова: дрожжевой рис и чеснок могут защитить от болезней сосудов

Проблемы с сосудами повышают риск появления атеросклероза, инфаркта, инсульта и гипертонии. Какие продукты способны предотвратить данное состояние, рассказала диетолог и эндокринолог Эльвина Бинатова в беседе с « Известиями ».

Врач посоветовала включить в рацион дрожжевой рис, который оказывает статиноподобный эффект. Употребление продукта снижает уровень общего холестерина.

По словам медика, теми же свойствами обладает экстракт чеснока. Кроме того, он может улучшить антиоксидантную защиту организма. Благотворное влияние на сосуды также оказывают зеленый чай и кофе, добавила эксперт.