Эндокринолог Барредо назвала подсолнечное масло более полезным, чем оливковое

Подсолнечное масло полезнее оливкового, хотя его часто недооценивают. Об этом News.ru рассказала эндокринолог Алена Барредо.

По ее словам, в нем содержится больше витамина Е и фосфолипидов, влияющих на состояние стенок сосудов и работу печени. Кроме того, за счет содержащегося в масле фитостерола холестерин меньше всасывается в кишечнике.

«Подсолнечное масло полезнее оливкового, поскольку помогает снизить вероятность инсульта и развития рака», — отметила врач.

Как добавил сайт KP.RU, также в подсолнечном масле содержится больше Омега-3 и Омега-6, чем в оливковом.