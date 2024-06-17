Эндокринолог Агаева: быстрая утомляемость и ком в горле могут указывать на йододефицит

Врач-эндокринолог Тамила Агаева рассказала, что отследить симптомы йододефицита в организме можно по общему самочувствию. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

Так, на этот диагноз обычно указывают сильная слабость, быстрая утомляемость и ком в горле. Как пояснила специалист, йод входит в структуру тиреоидных гормонов щитовидной железы Т3 и Т4, которые обеспечивают полноценное развитие и функционирование человеческого организма.

Длительный йододефицит опасен тем снижением выработки указанных гормонов, что неблагоприятно влияет на состояние репродуктивной, нервной, сердечно-сосудистой и костной систем. Агаева отметила, что среднее потребление йода жителями России в два-три раза ниже рекомендуемой нормы.