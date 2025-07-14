Эмбриолог Володяев отметил, что вероятность успешного проведения процедуры ЭКО снижается с возрастом

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ им. Ломоносова и эмбриолог Европейского медицинского центра Илья Володяев в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что вероятность успешного проведения процедуры ЭКО снижается с возрастом женщины. Увеличивается риск хромосомных аномалий и выкидышей, а также сокращается количество подходящих яйцеклеток.

Володяев объяснил, что при ЭКО процесс оплодотворения происходит вне организма женщины — в лабораторных условиях. Этот метод помогает зачать ребенка в ситуациях, когда естественное зачатие невозможно.

«Речь идет о ситуациях, когда, например, у женщины отсутствуют маточные трубы, а у мужчин в семенной жидкости мало подвижных сперматозоидов. Успехи такого рода создают иллюзию, что ЭКО поможет в любом возрасте и работает всегда», — отметил эмбриолог.

Однако эксперт подчеркнул, что ЭКО не устраняет биологические ограничения. С возрастом у женщин ухудшается качество и уменьшается количество яйцеклеток, возрастает вероятность хромосомных аномалий и выкидышей.

Даже самые передовые репродуктивные технологии не позволяют «омолодить» яйцеклетки, решить генетические проблемы или создать несуществующие сперматозоиды. Поэтому после определенного возраста беременность с помощью ЭКО возможна только при использовании донорских или ранее замороженных собственных яйцеклеток.