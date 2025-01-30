«Элементы»: икота возникает из-за травматизации блуждающего нерва

Человек начинает икать после того, как травмируется блуждающий нерв. Он проходит из грудной клетки в брюшную область, прилегая к пищеводу и проходя через узкое отверстие в диафрагме, затем уходит к органам пищеварения. Об этом пишет сайт «Элементы» .

Чаще всего травматизация происходит, когда человек торопится во время еды, заглатывает большие куски или переедает, находится в неудобной позе или делает резкий вздох при испуге. Эти действия сжимают блуждающий нерв и раздражают его, отмечает «7Дней.ru».

Существуют несколько способов, которые могут помочь в этой ситуации. Прежде всего, нужно выпрямиться и потянуться, чтобы убрать сжимание нерва. Затем глубоко вдохнуть и задержать дыхание. После можно выпить немного воды. Эти методы способны снять раздражение блуждающего нерва и избавиться от икоты.