Эксперты Роскачества рекомендовали использовать для мокрой обуви специальные сушилки с УФ-обработкой

В летний период, когда люди носят легкую обувь, возрастает риск грибковых инфекций. Это связано с тем, что после дождя многие продолжают носить мокрую обувь, создавая идеальную среду для размножения микроорганизмов, сообщил сайт «Мойка 78» .

Эксперты Роспотребнадзора предупредили, что влажная обувь при высокой температуре может стать источником кожных и грибковых заболеваний. После промокания обувь должна быть полностью высушена и обработана.

Врачи отметили всплеск обращений с микозами летом, особенно после череды дождей. Грибок может развиваться незаметно, и его ранние признаки включают шелушение между пальцами, неприятный запах, покраснение кожи стоп, зуд и изменение цвета ногтевых пластин.

Роскачество рекомендовало тщательно просушивать обувь не менее 24 часов в сухом, проветриваемом помещении и использовать антибактериальные спреи или специальные сушилки с УФ-обработкой.

Практичные советы для защиты стоп: не носить мокрую обувь, менять обувь после дождя, использовать сушилки, обрабатывать обувь антисептиками, стирать и дезинфицировать стельки, ходить в хлопковых носках и давать обуви «отдохнуть».