Эксперты Роскачества рекомендовали использовать для мокрой обуви специальные сушилки с УФ-обработкой
В летний период, когда люди носят легкую обувь, возрастает риск грибковых инфекций. Это связано с тем, что после дождя многие продолжают носить мокрую обувь, создавая идеальную среду для размножения микроорганизмов, сообщил сайт «Мойка 78».
Эксперты Роспотребнадзора предупредили, что влажная обувь при высокой температуре может стать источником кожных и грибковых заболеваний. После промокания обувь должна быть полностью высушена и обработана.
Врачи отметили всплеск обращений с микозами летом, особенно после череды дождей. Грибок может развиваться незаметно, и его ранние признаки включают шелушение между пальцами, неприятный запах, покраснение кожи стоп, зуд и изменение цвета ногтевых пластин.
Роскачество рекомендовало тщательно просушивать обувь не менее 24 часов в сухом, проветриваемом помещении и использовать антибактериальные спреи или специальные сушилки с УФ-обработкой.
Практичные советы для защиты стоп: не носить мокрую обувь, менять обувь после дождя, использовать сушилки, обрабатывать обувь антисептиками, стирать и дезинфицировать стельки, ходить в хлопковых носках и давать обуви «отдохнуть».