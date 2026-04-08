Эксперты ПНИПУ рассказали, как распознать и предотвратить гормональные нарушения весной

Весной многие сталкиваются с упадком сил и ухудшением настроения. Такое состояние часто называют весенней хандрой, но за ним могут скрываться более серьезные проблемы, например, гормональные нарушения. Эксперты Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказали RT , как поддержать гормональное и психологическое здоровье после зимы и в каких случаях стоит обратиться к врачу.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова объяснила, что причин плохого самочувствия может быть множество: от сезонной нехватки витаминов до обострения хронических заболеваний. В большинстве случаев организм справляется сам, но иногда за привычной вялостью скрываются более серьезные нарушения, требующие профессиональной диагностики.

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов отметил, что на эмоциональное состояние человека влияет работа лимбической системы мозга, которая управляется нейромедиаторами, такими как серотонин и дофамин. Гормоны щитовидной железы, надпочечников и половых желез могут усиливать или ослаблять их действие.

При нарушении функции эндокринных желез плохое настроение почти всегда сочетается с другими признаками: отеками, постоянной слабостью, сонливостью, ощущением холода даже в тепле. Могут ощущаться перебои в работе сердца, активно выпадать волосы. В этом случае нужно обратиться к врачу и сдать необходимые анализы.

Чтобы проверить всю эндокринную систему, обычно назначается комплексное обследование: анализ крови на уровень сахара и гормонов, анализ мочи и УЗИ. В сложных случаях могут потребоваться компьютерная томография или рентген.

Лечение начинается с восстановления гормонального фона. Врач-эндокринолог подбирает заместительную терапию. Дозы и схема приема подбираются индивидуально под контролем анализов. Если подавленное состояние не уходит полностью после нормализации гормонов, может понадобиться психотерапия.