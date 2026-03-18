Эксперт в области долголетия Вердин призвал отказаться от сладостей на завтрак

Исследователь в области долголетия Эрик Вердин в интервью изданию Focus Online заявил, что принципиально отказывается от сладкого на завтрак. он объяснил свое решение влиянием такой пищи на организм. Перевод интервью сделал сайт aif.ru .

По словам специалиста, сладкая пища по утрам вызывает резкие колебания уровня сахара в крови. Сначала происходит быстрый подъем, а затем — спад, который приводит к снижению энергии и усилению чувства голода.

Ученый подчеркнул, что такие скачки глюкозы при регулярном повторении создают дополнительную нагрузку на обмен веществ и могут негативно влиять на состояние организма в долгосрочной перспективе.

Вместо сладостей Вердин предпочитает завтрак с высоким содержанием белков, жиров и клетчатки, например, яйца и авокадо. Такой рацион помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.