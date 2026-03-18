Эксперт в области долголетия Вердин призвал отказаться от сладостей на завтрак
Исследователь в области долголетия Эрик Вердин в интервью изданию Focus Online заявил, что принципиально отказывается от сладкого на завтрак. он объяснил свое решение влиянием такой пищи на организм. Перевод интервью сделал сайт aif.ru.
По словам специалиста, сладкая пища по утрам вызывает резкие колебания уровня сахара в крови. Сначала происходит быстрый подъем, а затем — спад, который приводит к снижению энергии и усилению чувства голода.
Ученый подчеркнул, что такие скачки глюкозы при регулярном повторении создают дополнительную нагрузку на обмен веществ и могут негативно влиять на состояние организма в долгосрочной перспективе.
Вместо сладостей Вердин предпочитает завтрак с высоким содержанием белков, жиров и клетчатки, например, яйца и авокадо. Такой рацион помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.