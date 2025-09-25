Эксперт Роскачества Спеценко предупредила о рисках кишечных инфекций осенью

Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко сообщила RT о традиционном увеличении числа случаев кишечных инфекций осенью.

Специалист выделила сразу несколько причин. Среди них — массовое употребление свежих фруктов и овощей, таких как арбузы, дыни, зелень, которые порой не проходят достаточной обработки.

Кроме того, осеннее время традиционно знаменуется активным процессом домашнего консервирования, и любое несоблюдение санитарных норм и рецептуры приготовления может спровоцировать опасные инфекции, включая ботулизм.

«Также похолодание приводит к тому, что люди реже проветривают помещения, создавая благоприятную среду для циркуляции патогенов», — добавила эксперт.

Спеценко рекомендовала тщательно мыть фрукты, овощи и упаковки продуктов перед хранением в холодильнике, а также использовать отдельные разделочные доски для сырых и готовых продуктов.