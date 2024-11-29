Эксперт Роскачества Боровкова призвала внимательнее читать состав продуктов с пометкой «без сахара»

На прилавках сейчас появилось много продуктов с пометкой «без сахара», однако не все они диетические и полезные. Об этом Леди Mail.ru рассказала директор департамента информационной политики и коммуникаций Роскачества и ведущая программы «Анатомия качества» Марина Боровкова.

Она объяснила, что отсутствие сахара не всегда означает, что в продукте мало калорий. Потому что этикетка говорит только о том, что в составе нет натурального сахара. Однако могут содержаться различные сиропы или пюре, которые не менее калорийны.

Кроме того, есть еще и продукты с сахарозаменителями, сейчас особенно популярна стевия. Но злоупотребление ею может спровоцировать расстройство ЖКТ.