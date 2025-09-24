Эксперт «Росгосстрах Жизнь» Орлова указала на опасность самолечения детей

Спешка и рекомендации из интернета при лечении ребенка могут привести к серьезным ошибкам: неправильной дозировке лекарств, неподходящим препаратам и потере времени при серьезных заболеваниях. Об этом рассказала эксперт «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова в беседе с « Известиями ».

По ее словам, один и тот же симптом у детей может иметь разные причины. Например, кашель вызывает как вирусная инфекция, так и аллергия или бронхоспазм. Домашние «эксперименты» способны затруднить диагностику, и врачу будет сложнее оценить состояние ребенка.

«Правильный первый шаг — наблюдение и фиксирование всех проявлений клинической картины заболевания у ребенка», — пояснила специалист.

Орлова также отметила, что детский организм иначе усваивает лекарства и требует особого подхода к дозировкам и форме препаратов. Например, использование антибиотиков при вирусных заболеваниях бесполезно, а дозировка должна соответствовать весу ребенка.