Эксперт РОСБИОТЕХа Кулач призвала не употреблять позеленевший картофель в пищу

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач в разговоре с редакций сайта «Газета.Ru» предупредила о рисках отравления зеленым картофелем.

«Чем дольше клубни находятся на свету, тем выше концентрация яда. Даже два–пять миллиграмм соланина на один килограмм веса тела могут вызвать отравление», — привел слова специалиста RT.

Для снижения рисков токсического воздействия соланина специалист рекомендовала хранить картофель в темном и прохладном месте. Если клубни слегка позеленели, следует срезать участки с кожурой и небольшим слоем мякоти под ней.

«Позеленевший картофель можно использовать для посадки, но не в пищу», — подчеркнула эксперт.