Эксперт РОСБИОТЕХа Коньков назвал рыбий жир средством для укрепления иммунитета

Рыбий жир — ценный источник витаминов и аминокислот, которые помогают укрепить иммунную систему, сообщил заведующий кафедрой терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Александр Коньков в беседе с « Газетой.ru ».

По словам эксперта, продукт содержит омега-3 жирные кислоты, необходимые для поддержания нервной системы, ускорения регенерации клеток, нормализации артериального давления и снижения риска тромбозов.

Кроме того, в рыбьем жире много витаминов A, D и E, которые защищают организм от инфекций и других заболеваний. Также в нем есть йод, сера, фосфор, бром и другие микроэлементы.

Несмотря на полезные свойства, употреблять рыбий жир следует только по рекомендации врача, чтобы исключить возможные противопоказания, добавили «Известия».