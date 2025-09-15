Эксперт «Р-Фарм» Быков рассказал, что чай и кофе нарушают всасывание лекарств

Запивать медикаменты необходимо исключительно водой, иначе можно снизить их эффективность и спровоцировать побочные реакции. Об этом рассказал директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм» Александр Быков в беседе с «Известиями» .

«Производители рассчитывают дозировки и прогнозируют эффекты, исходя из того, что пациент будет использовать нейтральную жидкость. Любое отклонение от этого стандарта превращает прием лекарства в непредсказуемый эксперимент», — подчеркнул специалист.

Соки разрушают оболочку таблеток, а чай и кофе нарушают всасывание препаратов. Молочные продукты снижают активность антибиотиков тетрациклинового ряда, отметил эксперт. Кроме того, газировка и слишком горячие напитки изменяют кислотность среды в желудке, что нарушает растворение некоторых лекарств.

Быков также обратил внимание на важность объема жидкости при приеме таблеток. Нехватка воды может вызвать раздражение слизистой оболочки пищевода.