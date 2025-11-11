Эксперт по ЖКХ Бондарь сообщил о возможности компенсации для застрявших в лифте

Общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал NEWS.ru , что застрявшие в лифте граждане могут получить компенсацию до 10 тысяч рублей от управляющей компании без обращения в суд.

По его словам, если человеку был причинен моральный вред из-за неисправности лифта, он может рассчитывать на выплату. В случае причинения вреда здоровью ответственность может быть уголовной — по статье 238 УК РФ за оказание небезопасных услуг.

Бондарь подчеркнул, что за исправность лифтов, являющихся общим имуществом многоквартирного дома, отвечает управляющая компания, даже если она привлекла для обслуживания специализированную фирму.

Он напомнил о нормативах, которые нельзя нарушать: время освобождения человека из застрявшей кабины не должно превышать 30 минут, а кнопка вызова диспетчера должна работать даже при отключении света. Если эти правила нарушены, пострадавший может направить в УК письменную претензию с подробным описанием ситуации и потребовать компенсацию. В случае отказа можно подать иск в суд.