Эксперт по страхованию Баланин рекомендовал женщинам сдавать тест на ВПЧ раз в пять лет

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин рассказал в беседе с РИА «Новости» , что женщинам старше 21 года стоит раз в пять лет проходить скрининг на вирус папилломы человека.

По словам эксперта, для контроля репродуктивного здоровья граждане России могут ежегодно проходить диспансеризацию. Женщины в возрасте от 18 до 49 лет посещают гинеколога, проходят осмотр и сдают необходимые лабораторные анализы.

Если по итогам первого визита выявляются отклонения, пациентку направляют на углубленное обследование. На втором этапе могут потребоваться повторный прием у специалиста, УЗИ-диагностика и дополнительные ПЦР-тесты, добавило «АБН24».

Вирус папилломы человека включает около 200 известных штаммов. Хотя для большинства носителей они не представляют опасности, заражение некоторыми видами может повысить риск развития злокачественных опухолей, включая рак шейки матки.