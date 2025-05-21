Эксперт по сну Мурадова рассказала о восстановлении режима после смены часового пояса

После возвращения из отпуска порой трудно восстановить привычный график сна и бодрствования. Консультант по сну, создатель Международного Центра подготовки консультантов по сну BabySleepConsult Елена Мурадова поделилась с «ТСН24» эффективными рекомендациями, которые помогут мягко войти в привычное расписание.

Прежде всего, за несколько дней до завершения отпуска постарайтесь постепенно возвращаться к привычному графику, смещая часы подъема и отхода ко сну. Легче всего начинать утро активно, выполнив небольшую гимнастику, приняв контрастный душ и устроив прогулку на свежем воздухе.

Световой режим также важен: естественный солнечный свет поможет синхронизировать внутренние ритмы организма. Для зимнего периода полезным решением станет использование специального светового будильника, который воссоздает природный рассвет.

Подготовка ко сну должна начинаться заблаговременно, за полтора-два часа до планируемого укладывания. Стоит отложить просмотр телевизора и общение в гаджетах, создав спокойную обстановку в спальне с приглушенным светом.

Перед ночным отдыхом полезна короткая релаксация: чтение любимой книги, прослушивание музыки или принятие теплого душа.