Эксперт по сну Александра Стрейнер: стакан молока перед сном помогает крепко уснуть

Доктор философии, психолог из Нью-Йорка и эксперт по сну Александра Стрейнер в разговоре с изданием womansworld.com перечислила продукты, которые способствуют более лучшему засыпанию.

По словам эксперта, далеко не все знают, что стакан молока перед сном помогает крепко уснуть. Похожим свойством обладает и индейка — она содержат триптофан, который помогает вырабатывать серотонин и мелатонин, написала Мойка 78.

В вопросе крепкого сна ключевую роль играет магний. По словам Стрейнер, достаточно большое количество этого вещества содержится в тыквенных семечках. Они помогают расслабить мышцы и успокоить нервную систему. Эксперт пояснила, что дефицит этого элемента часто способствует бессоннице.