Эксперт по камуфляжу шрамов Цалани: старые рубцы можно сделать менее заметными при особом уходе за ними

Тема шрамов и рубцов окружена домыслами. Одни считают, что шрам — это навсегда и ничего с ним не сделаешь. Другие уверены, что рубец со временем сам исчезнет. Эксперт по камуфляжу рубцов и шрамов Екатерина Цалани рассказала о самых популярных мифах в этой теме, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, многие думают, что единственный способ избавиться от шрама — хирургическое вмешательство. Однако операция далеко не всегда необходима, ведь современная медицина предлагает множество консервативных методов для коррекции и уменьшения видимости шрамов. Хирургическое удаление используют в тех случаях, когда рубец сильно мешает, ограничивает подвижность или вызывает значительный дискомфорт. Поэтому операция — это крайняя мера, а не единственное решение.

Также многие уверены, что кислоты и косметические средства в борьбе с рубцами бесполезны. Но это заблуждение. Кислоты являются одним из самых эффективных методов борьбы с рубцами и шрамами. Средство с гликолевой и молочной кислотами будет обновлять и улучшать кожу.

Бытует мнение, что со временем рубцы «закрепляются» на коже и любые попытки их коррекции становятся бессмысленными. На самом деле это не так. Даже старые рубцы можно сделать значительно менее заметными, но для этого понадобится больше времени. Специалист заключила, что чем раньше вы начнете уход за рубцом, тем быстрее и эффективнее будет результат, добавил «Петербургский дневник».