Эксперт по гормонам Кочис назвал утро хорошим временем для секса в возрасте от 40 до 50 лет

Эксперт по гормональному здоровью Майк Кочис поделился, какое время суток подходит для занятий любовью в разном возрасте. Об этом сообщила « Свободная пресса » со ссылкой на Metro.

Как пояснил специалист, в период с 20 до 30 лет, когда уровень фертильности и либидо высокие, время для секса может быть любым.

По словам Кочиса, между 30 и 40 годами все зависит от планов пары, так как в этот период гормоны уже не играют решающей роли. В возрасте от 40 до 50 лет лучше всего заниматься любовью утром или в обеденный перерыв. А после 60 лет лучшим временем станут утро и вечер, поскольку уровень стресса снижается, и можно сосредоточиться на удовольствии.