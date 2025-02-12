Эксперт Минздрава Дмитриев: дым от кальяна оказывает токсическое действие

Курение кальяна столь же вредно, как и курение сигарет. Об этом заявил руководитель Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Александр Дмитриев в беседе с Life.
Он отметил, что современные научные исследования, проведенные на животных и человеческих клетках, продемонстрировали мутагенные, окислительные и воспалительные изменения, вызванные курением кальяна. Они способны спровоцировать различные заболевания, включая предраковые состояния ротовой полости, атеросклероз и хроническую обструктивную болезнь легких.
Дмитриев также добавил, что основной риск курения кальяна кроется в токсичном воздействии его дыма.
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