Эксперт Минздрава Дмитриев: дым от кальяна оказывает токсическое действие

Курение кальяна столь же вредно, как и курение сигарет. Об этом заявил руководитель Центра эпидемически значимых инфекций НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Александр Дмитриев в беседе с Life .

Он отметил, что современные научные исследования, проведенные на животных и человеческих клетках, продемонстрировали мутагенные, окислительные и воспалительные изменения, вызванные курением кальяна. Они способны спровоцировать различные заболевания, включая предраковые состояния ротовой полости, атеросклероз и хроническую обструктивную болезнь легких.

Дмитриев также добавил, что основной риск курения кальяна кроется в токсичном воздействии его дыма.