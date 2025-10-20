Эксперт Лысяков заявил, что детям до полутора лет необходимо употреблять пальмовое масло

Независимый специалист по детскому питанию Алексей Лысяков в разговоре с ИА НСН предупредил о важности употребления пальмового масла детьми младше полутора лет, если они лишены грудного вскармливания.

Эксперт объяснил, что именно пальмовое масло служит источником необходимой организму ребенка пальмитиновой кислоты, важной для развития мозга. Полностью отказаться от продукта означает нанести ущерб здоровью малышей.

«У нас есть отдельная уголовная статья для производителей детского питания – до 15 лет тюрьмы. Поэтому производители используют высококачественное пальмовое масло», — отметил специалист.

Собеседник подчеркнул, что на сегодняшний день нет исследований об однозначном вреде пальмового масла. Регулирование количества потребления представляется наиболее разумным решением проблемы, заключил Лысяков.