Эксперт Леонова призвала заменить растительные масла топленым жиром или кокосовым маслом

Эксперт в области здорового питания Галина Леонова в беседе с сайтом RuNews24.ru обратила внимание на потенциальную опасность растительных масел. По ее словам, процесс экстракции масел часто включает нагревание до высоких температур, что ведет к окислению и разрушению их структуры.

Специалист подчеркнула, что выбор масел может влиять на здоровье клеток и физическую форму. Эксперт выделила четыре типа жиров: насыщенные (из животных продуктов и тропических масел), мононенасыщенные (например, оливковое масло), полиненасыщенные (омега-3 и омега-6) и трансжиры (маргарин и другие масла с высокой степенью переработки).

Леонова рекомендовала отдавать предпочтение насыщенным жирам, таким как топленый жир или кокосовое масло, и ограничивать использование растительных масел, отметили «Известия».

Ранее врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина поделилась рекомендациями по зимнему питанию, подчеркнув важность витаминов, белков и полезных жиров для адаптации организма к холодам.