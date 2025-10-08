Эксперт Харитонов предупредил, что еда из запотевшего микромаркета может привести к отравлению

Чтобы не столкнуться с отравлением от еды, купленной в автоматах, важно внимательно осмотреть состояние устройства. Об этом сообщил производитель микромаркетов Briskly Глеб Харитонов «Газете.Ru» .

По его словам, для начала нужно проверить герметичность холодильника. Дверца должна открываться с натяжение, а не легко поддаваться движению. Необходимо, чтобы она плотно прилегала к основной части корпуса, тогда теплый воздух не будет попадать и в холодильнике сохранится герметичность. Также устройство не должно быть запотевшим.

«Если стекла запотевают, есть видимый конденсат, это означает, что в холодильнике нарушен тепловой режим. Продукция из такого микромаркета может быть испорчена и опасна для здоровья», — предупредил эксперт.

Кроме того, следует обращать внимание на упаковку продуктов, которая должна быть прохладной и без вздутия. Харитонов также посоветовал выбирать микромаркеты с камерами видеонаблюдения с ИИ и возможностью открытия только для зарегистрированных пользователей через приложение.