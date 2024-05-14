Эксперт Grow Food Соколова назвала освобождение от чувства вины главным в борьбе с перееданием | 360°

Здоровье 14 мая 2024, 16:51 Эксперт Grow Food Соколова назвала освобождение от чувства вины главным в борьбе с перееданием

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Зачастую причины переедания носят именно психологический характер. Избавиться от проблемы поможет освобождение от чувства вины, сообщила эксперт сервиса здоровых готовых рационов с доставкой Grow Food Мария Соколова в беседе с «Известиями».

По ее словам, люди должны помнить, что переедание периодически случается со всеми. Такое понимание поможет принять чрезмерное потребление пищи без самокритики. После освобождения от чувства вины при переедании важно проанализировать его причины.

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Сделать это можно с помощью дневника. Туда стоит записывать не количество потребляемых калорий, а именно конкретные эмоции и чувства, отметила Соколова.