Эксперт Фомина: сухим волосам подойдут средства с витаминами Е, В5, В3

Разработчик парфюмерно-косметической продукции и эксперт бренда «ТРЕСеммé» Анастасия Фомина рассказала «ТСН24» о правильном уходе за волосами. Она поделилась советами по выбору средств для укрепления и увлажнения прядей.

Фомина пояснила, что состояние волос зависит от многих факторов. Например, от питательных веществ, которые поступают к фолликулам, и от внешних воздействий — солнечных лучей, ветра, перепадов температур, частых укладок и окрашивания.

Если волосы ослаблены, то следует подбирать средства с протеинами и аминокислотами. Обладательницам тонких и ослабленных волос нужно сделать упор на их укрепление. А если локоны сухие, то необходимо использовать многоступенчатый уход. В него должны входить не только шампунь и кондиционер, но еще маска и сыворотка. Несмываемые продукты с легкой текстурой укрепят структуру локонов и придадут им объем.

Сухим волосам могут подойти средства с гиалуроновой кислотой и витаминами Е, В5, В3. Они помогут восстановить силу волос, придадут здоровый внешний вид, сократят ломкость и подарят мягкость и блеск.