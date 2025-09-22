Эксперт «ДИАКОН» Варивода сообщил, что к 2050 году число людей с диабетом может достичь 853 миллионов

Сопредседатель комитета по инновациям Федерации лабораторной медицины и председатель совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрей Варивода сообщил NEWS.ru , что к 2050 году число людей с диабетом может достичь 853 миллионов. По его словам, сегодня около 11,1% взрослых страдают от этого заболевания, многие — не подозревая о диагнозе.

Андрей Варивода подчеркнул, что масштабы заболевания диабетом угрожают здоровью населения планеты. Он отметил, что реальные показатели заболеваемости в России могут превышать официальные данные. Помимо зарегистрированных 5 миллионов человек, есть множество невыявленных случаев.

Врач-эндокринолог Марина Рапацкая ранее сообщила, что предрасположенность к преддиабету чаще всего наблюдается у людей с избыточной массой тела, ожирением и наследственными факторами. В России с таким диагнозом живут 20 миллионов человек.